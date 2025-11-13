МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ ударили по Льгову в Курской области

В результате атаки повреждены шесть частных домов. Также сбили еще один БПЛА над сахарным заводом.
Дарья Ситникова 2025-11-13 15:30:50
© Фото: Telegram/Hinshtein

Беспилотники ВСУ атаковали Льгов в Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Вражеский беспилотник атаковал жилой дом на улице Пржевальского», - написал он в своем Telegram-канале.

В результате атаки повреждены шесть частных домов. В них пострадали окна, крыши и фасады. Кроме этого, повреждены две машины. Данных о пострадавших не поступало, информация о последствиях уточняется.

Еще один БПЛА сбили над сахарным заводом. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Минувшей ночью ПВО перехватила и уничтожила 130 украинских ударных беспилотников над регионами России. Основной удар приняли на себя Курская и Белгородская области, над которыми сбили по 32 беспилотника.

#Курская область #атака #Беспилотники ВСУ #льгов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 