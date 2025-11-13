ВСУ ударили по Льгову в Курской области

Беспилотники ВСУ атаковали Льгов в Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Вражеский беспилотник атаковал жилой дом на улице Пржевальского», - написал он в своем Telegram-канале.

В результате атаки повреждены шесть частных домов. В них пострадали окна, крыши и фасады. Кроме этого, повреждены две машины. Данных о пострадавших не поступало, информация о последствиях уточняется.

Еще один БПЛА сбили над сахарным заводом. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Минувшей ночью ПВО перехватила и уничтожила 130 украинских ударных беспилотников над регионами России. Основной удар приняли на себя Курская и Белгородская области, над которыми сбили по 32 беспилотника.