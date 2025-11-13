МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков ответил на критику Киева в адрес Мединского

Ранее в МИД Украины пожаловались на лекции Владимира Мединского, «искажающие» историю Украины и России.
Ян Брацкий 2025-11-13 14:30:32
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Высказывания заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в отношении помощника президента России Владимира Мединского являются нарушением правил дипломатии со стороны киевской делегации. Такого мнения придерживается представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента предположил, что Кислица не владеет правилами хорошего тона.

«Мне кажется, с кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать и как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны», - сказал Песков.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица пожаловался журналистам The Times, что российские переговорщики во главе с Мединским якобы обижали делегатов из Украины, из-за чего Киев был вынужден отказаться от дальнейшего диалога с Москвой. Особенно «насолил» украинцам Мединский. Со слов Кислицы, он читал своим оппонентам лекции, «искаженно» представляя историю Украины.

Напомним, в Турции состоялись три раунда переговоров между делегациями России и Украины. В ходе них стороны договорились о масштабном обмене пленными и телами убитых, тяжелоранеными и бойцами возрастом до 25 лет. Переговорщики с обеих сторон изложили свое видение завершения конфликта. Дальнейший диалог прервался по инициативе украинской стороны.

