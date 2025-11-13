Украинские военные могут уйти из Красноармейска. Такую вероятность допустил Владимир Зеленский, признавший тяжелое положение ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения.

«Никто не заставляет их умирать ради руин», - сказал Зеленский в интервью Bloomberg.

Глава киевского режима добавил, что решение на отход должно приниматься на местах командованием подразделений. Зеленский пообещал «поддержать» военных в случае отступления.

Ранее в Минобороны России назвали положение окруженных под Купянском и Красноармейском военных ВСУ критическим. Дальнейшее сопротивление грозит Киеву массовыми потерями, предупредили в российском оборонном ведомстве. Там же добавили, что слова Зеленского о «зачистке» российских военнослужащих под Купянском либо отражают утрату контакта с реальностью, либо служат попыткой скрыть безысходность положения от западных спонсоров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков полагает, что официальный Киев тяготеет к последнему и пытается скрыть истинное положение вещей. Между тем многие иностранные журналисты изъявили желание посетить районы, в которых окружены силы ВСУ, но украинские власти категорически отвергли такую вероятность.