Зеленский допустил уход ВСУ из Красноармейска

Глава киевского режима предложил командованию на местах самостоятельно принимать решение об отходе из Красноармейска.
Ян Брацкий 2025-11-13 13:06:04
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Украинские военные могут уйти из Красноармейска. Такую вероятность допустил Владимир Зеленский, признавший тяжелое положение ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения.

«Никто не заставляет их умирать ради руин», - сказал Зеленский в интервью Bloomberg.

Глава киевского режима добавил, что решение на отход должно приниматься на местах командованием подразделений. Зеленский пообещал «поддержать» военных в случае отступления.

Ранее в Минобороны России назвали положение окруженных под Купянском и Красноармейском военных ВСУ критическим. Дальнейшее сопротивление грозит Киеву массовыми потерями, предупредили в российском оборонном ведомстве. Там же добавили, что слова Зеленского о «зачистке» российских военнослужащих под Купянском либо отражают утрату контакта с реальностью, либо служат попыткой скрыть безысходность положения от западных спонсоров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков полагает, что официальный Киев тяготеет к последнему и пытается скрыть истинное положение вещей. Между тем многие иностранные журналисты изъявили желание посетить районы, в которых окружены силы ВСУ, но украинские власти категорически отвергли такую вероятность.

