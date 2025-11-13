МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Красногорского школьника держат под седацией из-за сильных болей

Детский омбудсмен Подмосковья назвала мальчика «стойким», он «держится».
Сергей Дьячкин 2025-11-13 13:36:36
© Фото: Telegram/ostorozhnodeti © Видео: Telegram/ostorozhnodeti

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова навестила в больнице мальчика Глеба, пострадавшего от взрыва в Красногорске, передает aif.ru.

«Заехала в больницу к Глебу. Так выглядит его пострадавшая ручка. Глеб сейчас спит. Вернее, он почти постоянно спит», - рассказала Мишонова, приложив фото руки мальчика.

Она объяснила, что после ранения у ребенка сохраняется сильный болевой синдром. Поэтому ему дают седативные препараты.

«Самое страшное - позади. Впереди еще восстановление и реабилитация. Но он молодец. Стойкий. Держится. Все будет хорошо», - написала детский омбудсмен Подмосковья.

Как сообщалось ранее, из-за взрыва у Глеба пострадала кисть, оторвало несколько пальцев. Мальчика доставили в Детский клинический центр имени Рошаля. Ему провели операцию, которая длилась почти семь часов. Сейчас он отдыхает, набирается сил перед дальнейшим лечением.

Врачи делают все возможное, чтобы сохранить функциональность рук. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Глеб мужественно принял произошедшее, даже успокаивал маму перед операцией.

#больница #седативные препараты #Мальчик #Выздоровление #школьник #детский омбудсмен #Ксения Мишонова
