Боец группировки войск «Восток» рассказал корреспонденту Андрею Вакуле, что во время штурма села Новое в Запорожской области ему пришлось около трех часов сидеть на дереве, пытаясь укрыться от украинских FPV-дронов. По его словам, в условиях плотной работы вражеской беспилотной авиации это был единственный способ остаться невредимым.

«Я три часа вообще на дереве сидел, когда они по дереву отрабатывали. Потому что FPV-дрон не мог в дерево залететь. Когда все затихло, я уже слез. И в лесополосу», - сказал старший стрелок с позывным Квест.

Российский флаг в Новом подняли бойцы 114-го мотострелкового полка 5-й армии. Военнослужащие установили триколор не только в центре села, но и на сожженном американском бронетранспортере М113 - одной из машин противника, уничтоженных в ходе многонедельных боев за населенный пункт.

Перед штурмом подразделения форсировали реку - по пояс в воде, поднимая автоматы над головой, чтобы не намочить оружие.

«Боеприпасы приходилось скидывать, потому что тяжело было передвигаться. По 25 километров проходили», - рассказал штурмовик с позывным Ямач.

За последние недели бойцы «Востока» отмечают смену тактики ВСУ. Вместо жестких оборонительных действий украинские формирования все чаще отходят, стараясь выиграть время за счет ударов БПЛА-камикадзе и сбросов мин с тяжелых квадрокоптеров «Баба-яга».

Кадры от первого лица, снятые бойцами, показывают дома, где ВСУ оборудовали огневые точки, а также брошенное оружие и заминированные подходы, маскированные травой. В одном из опорных пунктов бойцы нашли подвал, переоборудованный под полевой госпиталь, с оставленными аптечками и снаряжением.

Квест рассказал, что в одном из помещений обнаружили расстрелянных украинских военнослужащих. По его словам, их могли ликвидировать свои же в момент беспорядочного отхода.

«Зашли когда туда, там уже были расстрелянные ВСУшники. Видимо, своими же, когда начали отступать, когда мы начали подходить», - подчеркнул Квест.

Наступление на Новое российские войска развивали с рубежей Новониколаевки. Прорвав линию обороны, штурмовые группы продвинулись примерно на шесть километров. Дроны, работавшие вместе с пехотой, обеспечивали заход в населенный пункт. На кадрах видно, как беспилотники уничтожают бегущих боевиков, останавливают вражеские пикапы, поджигают окопные линии.

Оператор БПЛА с позывным Айс рассказал, что его группа обнаружила вражеский блиндаж, передав координаты штурмовикам. В небе при этом работали дополнительные дроны, которые сбивали украинские аппараты и закрывали бойцов от разведки противника.

Несмотря на предложение сдаться, в Новом часть украинских боевиков отказалась сложить оружие. Помощник гранатометчика Шрек рассказал, что трое боевиков были уничтожены в момент, когда российские штурмовики внезапно ворвались в их укрытие.

Сейчас российская пехота закрепилась в Новом и движется вдоль лесополос в сторону Гуляйполя - крупного узла обороны ВСУ. По словам старшего стрелка Роди, противник предпочитает избегать контактного боя и нередко бросает позицию, заметив продвижение российских сил.

Группировка «Восток» продолжает оттеснять украинские формирования, продвигаясь в направлении стратегически важных населенных пунктов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.