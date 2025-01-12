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Бойцы ВС РФ сбросили с дронов агитлистовки для ВСУ в Курской области

На них содержатся призывы к военнослужащим ВСУ о добровольном сложении оружия и сдаче в плен.
2025-01-12 08:21:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения БПЛА отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ сбросили агитационные листовки с дронов по позициям ВСУ в приграничных районах Курской области. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

На них показано, как российские военнослужащие сворачивают пачку листовок в рулон, прикрепляют ее к квадрокоптеру, запускают его в небо и сбрасывают «груз» в определенном месте, там, где находится скопление боевиков.

«Наша задача заключается в том, чтобы ВСУ с комфортом, так сказать, сдались в плен», - прокомментировал офицер ВДВ с позывным Смайлик.

На каждой бумажке размещен текст, в котором украинских боевиков призывают добровольно сложить оружие и сдаться в плен с целью сохранности жизни и предотвращении бессмысленного кровопролития.

Такие акции залистования специальными агитационными бумагами проводятся российскими военнослужащими перед нанесением артиллерийских ударов и последующего штурма и зачистки позиций ВСУ в приграничных районах Курской области.

«Многие военнослужащие ВСУ откликаются на данные призывы и добровольно сдаются в плен, сохраняя свои жизнь и здоровье», - добавили в оборонном ведомстве РФ.

Наряду с разведкой, ударами по вражеским позициям десантниками из Бурятии регулярно применяется подобная тактика с залистовыванием мест скопления личного состава противника.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

 

#Минобороны РФ #призыв #бпла #дрон #Курская область #ВСУ #агитлистовки
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