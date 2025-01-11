В Филатовской больнице провели одновременно две операции младенцу

В Москву поступила 8-месячная Юна из Калининграда с врожденными пороками. Врачи Филатовской больницы согласились впервые в истории столичной медицины провести две операции младенцу одновременно: одну на сердце, другую на трахее.

Кардиохирург разделил ее сердце на положенные 4 камеры и создал из общего клапана со сросшимися створками два отдельных - правый и левый. Второй этап проходил на дыхательных путях. Обе операции делали в условиях искусственного дыхания.

Сначала мама девочки пробовала обратиться к врачам из заграницы. Она связывалась со специалистами из Израиля,Германии и Италии. Все они утверждали, что одномоментная операция — лучший вариант для ее дочери, потому что повторного вмешательства она могла не пережить. Но провести ее зарубежные специалиситы не могли.

Надежда искала врачей в интернете, отправляла историю дочери в разные кардиологические отечественные центры, но везде отвечали отказом. И вот Юну пригласили в Москву.

В столицу она долетела на самостоятельном дыхании. Узнав это, врачи поняли, что нет необходимости ее экстренно оперировать и приняли решение подождать, когда девочка прибавит в весе, чтобы повысить шанс на благополучный исход. Юна набрала до 6 килограммов, и хирурги успешно в течении 8 часов ее прооперировали.