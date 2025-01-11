МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Филатовской больнице провели одновременно две операции младенцу

Хирург разделил ее сердце на положенные 4 камеры и создал из общего клапана со сросшимися створками два отдельных.
Карина Тазетдинова 2025-01-11 22:30:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москву поступила 8-месячная Юна из Калининграда с врожденными пороками. Врачи Филатовской больницы согласились впервые в истории столичной медицины провести две операции младенцу одновременно: одну на сердце, другую на трахее.

Кардиохирург разделил ее сердце на положенные 4 камеры и создал из общего клапана со сросшимися створками два отдельных - правый и левый. Второй этап проходил на дыхательных путях. Обе операции делали в условиях искусственного дыхания.

Сначала мама девочки пробовала обратиться к врачам из заграницы. Она связывалась со специалистами из Израиля,Германии и Италии. Все они утверждали, что одномоментная операция — лучший вариант для ее дочери, потому что повторного вмешательства она могла не пережить. Но провести ее зарубежные специалиситы не могли.

Надежда искала врачей в интернете, отправляла историю дочери в разные кардиологические отечественные центры, но везде отвечали отказом. И вот Юну пригласили в Москву.

В столицу она долетела на самостоятельном дыхании. Узнав это, врачи поняли, что нет необходимости ее экстренно оперировать и приняли решение подождать, когда девочка прибавит в весе, чтобы повысить шанс на благополучный исход. Юна набрала до 6 килограммов, и хирурги успешно в течении 8 часов ее прооперировали.

#Москва #столица #Медицина #хирургия #Операция #кардиохирургия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 