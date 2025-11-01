МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ЦБ объяснили, что цифровой рубль не увеличит денежную массу

Россияне могут распределять деньги между наличной, безналичной и цифровой формой по своему усмотрению.
Владимир Рубанов 2025-11-01 21:21:42
© Фото: Sascha Lotz dpa, Global Look Press

Рублей в экономике не станет больше или меньше при переходе в цифровой формат. Об этом сообщает RT со ссылкой на Банк России. Для владельца безналичных рублей изменится только запись в онлайн-банке. Деньги спишутся с банковского счета и зачислятся в цифровой кошелек. Для перевода наличных рублей в цифровые нужно сначала положить их на счет в банке, а потом перевести в цифровой кошелек на платформе Банка России.

У каждого банка есть деньги в кассах, банкоматах и специальных хранилищах. Если финансовому учреждению нужно больше денег для выдачи клиентам, оно может попросить их у Центрального банка. Для этого банк берет деньги со своего счета в ЦБ. Если у банка оказывается больше денег, чем ему нужно, он может вернуть их обратно в Центральный банк. В этом случае деньги становятся безналичными и остаются на счете банка.

Центральный банк хранит наличные деньги в очень защищенных местах. Если банкноты повреждены и их нельзя использовать, их уничтожают. Когда банк возвращает такие деньги в ЦБ, на его счете не становится меньше средств.

Когда деньги лежат в банкоматах, кассах или хранилищах банков, они не используются в экономике. Поэтому они не учитываются в общем количестве денег в стране. Но когда человек снимает деньги в банкомате или получает их в кассе, деньги на его банковском счете уменьшаются на ту же сумму.

Если речь идет о цифровых рублях, то сначала они переводятся на его банковский счет, а потом могут быть обменены на наличные. Важно понимать, что при всех этих операциях общее количество денег в экономике не меняется. Россияне могут распределять деньги между наличной, безналичной и цифровой формой по своему усмотрению, говорится в сообщении ЦБ.

В сентябре в России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях. Ее получил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он заявил «Звезде», что можно не спешить переходить на цифровой рубль с 1 января.

#Банки #Банк России #деньги #наличные #цифровой рубль #банкоматы #счета
