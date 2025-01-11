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Умер основатель творческого объединения «Эрмитаж»

Последний месяц жизни искусствовед Бажанов провел в реанимации.
Виктория Бокий 2025-01-11 19:15:50
© Фото: Валерий Левитин, РИА Новости

Ушел из жизни искусствовед, специалист по современному искусству, член Российской академии художеств Леонид Бажанов. Ему было 79 лет. О смерти историка искусств сообщил его коллега архитектор Юрий Аввакумов.

По данным СМИ, последний месяц жизни Бажанов провел в реанимации.

Леонид Бажанов родился 27 марта 1945 года в Москве. В 1973-м году окончил отделение истории и теории искусства МГУ им. М.В. Ломоносова. Будучи студентом Бажанов организовывал неофициальные выставки.

В 1986-м он создал творческое объединение «Эрмитаж». Бажанов работал в ГМИИ им. А. С. Пушкина, в музеях Московского Кремля, Центральном выставочном зале «Манеж» и в издательстве «Советский художник».

В 2012 году искусствовед был удостоен почетного звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.

#искусство #Эрмитаж #искусствовед #ушел из жизни #леонид бажанов
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