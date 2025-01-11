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В Яхроме пожарные тушат огонь в психиатрической больнице

Спасены четыре человека.
2025-01-11 18:58:51
© Фото: ТРК «Звезда»

В подмосковной Яхроме сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в психиатрической больнице. Об этом сообщает МЧС России.

Площадь возгорания составляет 1 тыс. квадратных метров.

«На Вокзальной улице горит административное здание на 1 000 "квадратах"», - говорится в сообщении МЧС России.

Отмечается, что сотрудники ведомства спасли четырех человек. К тушению привлечены более 40 человек и 11 единиц техники.

По последним данным, пожарным удалось локализовать огонь на на 1 000 «квадратах». 

#пожар #Подмосковье #огонь #яхрома
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