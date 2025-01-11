В Яхроме пожарные тушат огонь в психиатрической больнице

В подмосковной Яхроме сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в психиатрической больнице. Об этом сообщает МЧС России.

Площадь возгорания составляет 1 тыс. квадратных метров.

«На Вокзальной улице горит административное здание на 1 000 "квадратах"», - говорится в сообщении МЧС России.

Отмечается, что сотрудники ведомства спасли четырех человек. К тушению привлечены более 40 человек и 11 единиц техники.

По последним данным, пожарным удалось локализовать огонь на на 1 000 «квадратах».