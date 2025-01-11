Фетисов анонсировал новую систему мониторинга здоровья в России

Сегодня на основе технологий, разработанных российскими учеными, создается новая система мониторинга здоровья. Об этом «Звезде» рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

«Мы постараемся в ближайшее время предложить нашей общественности такую систему», - отметил Фетисов.

Благодаря новой системе мониторинга можно будет следить за своим здоровьем с помощью предупреждений, связанных с теми же сердечно-сосудистыми заболеваниями и с возрастными изменениями.

По словам Вячеслава Фетисова, это будет девайс, причем достаточно простой. С его помощью можно отслеживать состояние здоровья.

Если поносить эту фурнитуру хотя бы в течение недели, то можно будет понять, что происходит со здоровьем. Соответственно, обо всех изменениях в самочувствии девайс будет предупреждать своего владельца.