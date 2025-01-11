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Самолет рейса Москва - Дубай после вылета вынужденно вернулся во Внуково

Командир решил вернуться обратно из-за изменений уровня гидравлической жидкости.
Карина Тазетдинова 2025-01-11 15:10:23
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Авиакомпания Utair опровергла информацию об аварийной посадке воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Дубай. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что после взлета поступила информация об изменении уровня гидравлической жидкости. В целях безопасности командир борта принял решение о возвращении во Внуково.

Посадка прошла в штатном режиме в 14:41 по московскому времени. Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее в СМИ появилась ложная информация об аварийной посадке рейса Москва-Дубай.

#Москва #Самолет #Внуково #дубай #борт
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