Соглашение России и Белоруссии о признании виз вступает в силу

Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией начало действовать с сегодняшнего дня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Соответствующий документ регулирует вопросы пересечения иностранцами и лицами без гражданства российско-белорусской границы. Теперь визы, выданные этими странами, позволяют их владельцам находиться как в России, так и в Белоруссии.

И если для лиц без гражданства или граждан третьих стран предусмотрен безвизовый режим, то для посещения и пребывания в этих двух государствах достаточно лишь признаваемого документа, удостоверяющего личность. Если виза не нужна только для посещения одной страны, для визита в другую все же придется оформить соответствующий документ.

«Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины», - сообщили в МИД России.

В соответствии с решением президента Владимира Путина, они могут въехать на территорию РФ через пункт пропуска в аэропорту Шереметьево или автомобильный КПП «Лудонка» в Псковской области.