Число погибших в ДТП с трамваем в Туле выросло до пяти

В больнице умер один из пострадавших в серьезном ДТП с участием двух маршрутных микроавтобусов и трамвая в Туле. Таким образом, общее количество погибших достигло пяти человек.

«К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался», - сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

В больницах остаются 10 пострадавших в аварии. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шесть - в состоянии средней тяжести, добавили в ведомстве. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить их жизни и здоровье. Напомним, ДТП произошло накануне на Пролетарском мосту. От мощного удара маршрутки разлетелись на несколько метров друг от друга. Движение на мосту перекрыли, вызвали медиков и спасателей.

Точные причины случившегося предстоит установить сотрудникам полиции. К расследованию также подключилась прокуратура. По предварительным данным следователей, авария могла произойти из-за схода трамвая с рельсов. Сейчас надзорное ведомство проверяет муниципальное предприятие, которому принадлежит трамвай, организацию его работы, а также соблюдение норм и требований безопасности.