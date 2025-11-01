МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших в ДТП с трамваем в Туле выросло до пяти

Сейчас в больницах остаются 10 пострадавших в аварии, четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии.
Ян Брацкий 2025-11-01 10:31:32
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В больнице умер один из пострадавших в серьезном ДТП с участием двух маршрутных микроавтобусов и трамвая в Туле. Таким образом, общее количество погибших достигло пяти человек.

«К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался», - сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

В больницах остаются 10 пострадавших в аварии. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шесть - в состоянии средней тяжести, добавили в ведомстве. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить их жизни и здоровье. Напомним, ДТП произошло накануне на Пролетарском мосту. От мощного удара маршрутки разлетелись на несколько метров друг от друга. Движение на мосту перекрыли, вызвали медиков и спасателей. 

Точные причины случившегося предстоит установить сотрудникам полиции. К расследованию также подключилась прокуратура. По предварительным данным следователей, авария могла произойти из-за схода трамвая с рельсов. Сейчас надзорное ведомство проверяет муниципальное предприятие, которому принадлежит трамвай, организацию его работы, а также соблюдение норм и требований безопасности.

#Тула #ДТП #больница #Уголовное дело #трамвай
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 