СК завел дело из-за угроз родителям ребенка, которого загрызли собаки

В чате сетевого мессенджера подозреваемые угрожали поджечь поселок, где живут родители ребенка, погибшего в Березовском районе.
Сергей Дьячкин 2025-11-01 10:11:42
© Фото: Jens Büttner, dpa, Global Look Press

В Красноярском крае завели дело об «унижении человеческого достоинства» в Интернете после оскорблений в чате. Они были направлены против родителей ребенка, погибшего при нападении собак. ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщило об этом в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что местные журналисты обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить оскорбления в чате. Они поступали в адрес родителей 10-летнего мальчика, погибшего от укусов собак в Березовском районе. В местных СМИ появилась информация, что зоозащитники предлагали сделать горючую смесь и сжечь поселок, где живут родители погибшего ребенка.

«Следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (унижение человеческого достоинства, совершенное в сети Интернет)», - сообщается в публикации ведомства.

Уточняется, что были установлены личности трех жителей Красноярского края, писавших в чат. Их допросили об обстоятельствах произошедшего.

Ранее по факту гибели мальчика 25 октября в Березовском районе было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность, повлекшая смерть человека). 28 октября была отправлена под стражу председательница организации защиты животных «Мой пес». Ее обвиняют в том, что организация, имея заявки о наличии агрессивных животных в Березовском районе, не приняла соответствующих мер.

В 2019 году в Красноярске произошел инцидент с нападением стаи собак на местную жительницу. Тогда отмечалось, что случай нападения дворовых собак в этом месте не первый, однако никто не разбирается в ситуации. В службе спасения тогда заявили, что заявок на отлов животных поступает очень много и в каждом случае нужно разбираться по отдельности.

#Красноярский край #интернет #Следственный комитет #следствие #Зоозащитники #дикие собаки
