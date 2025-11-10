МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ученые опровергли слова Трампа о связи парацетамола и аутизма

В исследовании отмечается, что, если беременным женщинам необходимо принимать парацетамол при высокой температуре или боли, это безопасно. А лихорадка при беременности, напротив, представляет риск для будущего ребенка.
Сергей Дьячкин 2025-11-10 09:52:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Новое исследование, проведенное учеными из Великобритании, Испании и Австралии, не выявило убедительной связи между приемом парацетамола во время беременности и риском развития у детей аутизма или СДВГ. Об этом сообщает British Medical Journal.

В публикации уточняется, что в исследовании приняли участие 14 ученых. Авторы исследования проанализировали девять систематических обзоров. Они включали 40 наблюдательных работ. Эксперты пришли к выводу, что качество доказательств варьировалось от «низкого до критически низкого».

«Если беременным женщинам необходимо принимать парацетамол при высокой температуре или боли, мы бы сказали: пожалуйста, сделайте это», - резюмировала участница исследования профессор Шакила Тангаратинам.

При этом она подчеркнула, что лихорадка во время беременности может быть опасна для будущего ребенка. Любая видимая связь между парацетамолом и развитием у детей аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности, по мнению ученых, с высокой вероятностью объясняется не самим препаратом, а семейной генетикой и другими факторами.

The Guardian отмечает, что выход публикации ускорили заявления президента США Дональда Трампа. В сентябре американский лидер объявил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США начнет уведомлять врачей, что употребление во время беременности препарата Tylenol, в котором действующим веществом является парацетамол, повышает риски развития аутизма у детей. При этом научных доказательств в поддержку рекомендации не приводилось.

Ученые раскритиковали призыв Трампа. Более того, они предупредили, что отказ от парацетамола может обернуться большим риском как для развития плода, так и для женщин.

Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе со «Звездой» рассказал, что заявления о том, что парацетамол вызывает аутизм у детей, преждевременны. При этом он обратил внимание, что беременным препарат противопоказан, так как у плода могут быть пороки развития и нарушения внутренних функций организма. Эксперт подчеркнул, что существует целый ряд лекарств, которые также противопоказаны.

