МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Патриарх Кирилл возглавил заседание Общецерковного съезда по социальному служению

Одной из главных тем форума стала помощь вернувшимся с фронта и их семьям.
Владимир Рубанов 2025-11-10 05:28:57
© Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси © Видео: ТРК «Звезда»

В Храме Христа Спасителя в Москве состоялось пленарное заседание XII Общецерковного съезда по социальному служению. Его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это крупнейший форум Русской Православной Церкви в сфере благотворительности.

Одной из главных тем съезда стала помощь вернувшимся с фронта и их семьям. Кроме того, участники обсуждали помощь бездомным, зависимым, людям с инвалидностью, поддержку семьи, служение священников, сестер милосердия и добровольцев в больницах и госпиталях.

В Съезде участвуют более 1 000 человек. В их числе - руководители социальных отделов, координаторы добровольческих служб, старшие сестры милосердия, главы благотворительных организаций, социальные работники и представители власти.

Святейший Патриарх Кирилл выступил с основным докладом. Он выразил благодарность участникам и пожелал им плодотворной работы и Божьего благословения. Предстоятель церкви рассказал, как священники работают с участниками спецоперации и жителями Донбасса.

«Чтобы помочь мирным жителям, на Донбасс съездили свыше пяти тысяч волонтеров. В приграничных районах и зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, и поддержку получили десятки тысяч людей. В рамках проекта восстановления частного жилья силами добровольцев в Мариуполе, Авдеевке, Волновахе, Ясиноватой и других городах отремонтировано больше 500 домов. В этих зданиях проживают пожилые люди и инвалиды, которые сами не могут ни отремонтировать, ни привести в порядок свое жилье», - рассказал предстоятель РПЦ.

Патриарх поделился историей создания больницы святителя Алексия - первой церковной больницы Москвы. Сейчас в ней оказывают медпомощь раненым и помогают им в протезировании. Медики-добровольцы выезжают на Донбасс.

«Сегодня особую значимость приобретает осуществление социального служения в госпиталях - оказание духовной поддержки раненым, труд сестер милосердия и добровольцев. Прошу правящих архиереев в тех епархиях, где действуют госпитали, проявлять повышенное внимание к должной организации этого служения», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

С 2022 года РПЦ помогает пострадавшим от боевых действий через Патриаршую гуманитарную миссию. В приграничных районах и зоне спецоперации работают 12 церковных центров. Они обработали более 340 000 обращений и передали свыше 4 000 тонн помощи. При Синодальном отделе создана служба помощи вернувшимся с фронта и их семьям. С 2024 года в епархиях назначены координаторы для оказания таким семьям гуманитарной и духовной поддержки.

#форум #Донбасс #патриарх Кирилл #РПЦ #Русская Православная церковь #съезд #благотворительность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 