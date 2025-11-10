Патриарх Кирилл возглавил заседание Общецерковного съезда по социальному служению

В Храме Христа Спасителя в Москве состоялось пленарное заседание XII Общецерковного съезда по социальному служению. Его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это крупнейший форум Русской Православной Церкви в сфере благотворительности.

Одной из главных тем съезда стала помощь вернувшимся с фронта и их семьям. Кроме того, участники обсуждали помощь бездомным, зависимым, людям с инвалидностью, поддержку семьи, служение священников, сестер милосердия и добровольцев в больницах и госпиталях.

В Съезде участвуют более 1 000 человек. В их числе - руководители социальных отделов, координаторы добровольческих служб, старшие сестры милосердия, главы благотворительных организаций, социальные работники и представители власти.

Святейший Патриарх Кирилл выступил с основным докладом. Он выразил благодарность участникам и пожелал им плодотворной работы и Божьего благословения. Предстоятель церкви рассказал, как священники работают с участниками спецоперации и жителями Донбасса.

«Чтобы помочь мирным жителям, на Донбасс съездили свыше пяти тысяч волонтеров. В приграничных районах и зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, и поддержку получили десятки тысяч людей. В рамках проекта восстановления частного жилья силами добровольцев в Мариуполе, Авдеевке, Волновахе, Ясиноватой и других городах отремонтировано больше 500 домов. В этих зданиях проживают пожилые люди и инвалиды, которые сами не могут ни отремонтировать, ни привести в порядок свое жилье», - рассказал предстоятель РПЦ.

Патриарх поделился историей создания больницы святителя Алексия - первой церковной больницы Москвы. Сейчас в ней оказывают медпомощь раненым и помогают им в протезировании. Медики-добровольцы выезжают на Донбасс.

«Сегодня особую значимость приобретает осуществление социального служения в госпиталях - оказание духовной поддержки раненым, труд сестер милосердия и добровольцев. Прошу правящих архиереев в тех епархиях, где действуют госпитали, проявлять повышенное внимание к должной организации этого служения», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

С 2022 года РПЦ помогает пострадавшим от боевых действий через Патриаршую гуманитарную миссию. В приграничных районах и зоне спецоперации работают 12 церковных центров. Они обработали более 340 000 обращений и передали свыше 4 000 тонн помощи. При Синодальном отделе создана служба помощи вернувшимся с фронта и их семьям. С 2024 года в епархиях назначены координаторы для оказания таким семьям гуманитарной и духовной поддержки.