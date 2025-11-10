HLN: в Бельгии над АЭС заметили три дрона

В Бельгии над атомной электростанцией Doel были замечены три неопознанных беспилотника. Об этом сообщило местное издание Het Laatste Nieuws.

По данным материала, в воскресенье около 22 часов по местному времени в пригороде Антверпена заметили три неизвестных беспилотника. На работу электростанции это никак не повлияло. Службы безопасности следят за ситуацией в Бельгии.

Из-за беспилотников бельгийский аэропорт Льежа приостановил свою работу с 19.30 по местному времени. Через полчаса авиагавань продолжила прием и отправку самолетов.