HLN: в Бельгии над АЭС заметили три дрона

Службы безопасности следят за ситуацией в Бельгии.
Екатерина Пономарева 2025-11-10 04:26:36
© Фото: Björn Kietzmann, imageBROKER.com, Global Look Press

В Бельгии над атомной электростанцией Doel были замечены три неопознанных беспилотника. Об этом сообщило местное издание Het Laatste Nieuws.

По данным материала, в воскресенье около 22 часов по местному времени в пригороде Антверпена заметили три неизвестных беспилотника. На работу электростанции это никак не повлияло. Службы безопасности следят за ситуацией в Бельгии.

Из-за беспилотников бельгийский аэропорт Льежа приостановил свою работу с 19.30 по местному времени. Через полчаса авиагавань продолжила прием и отправку самолетов.

#беспилотник #АЭС #Бельгия #дроны
