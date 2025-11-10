МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива

Норвежские власти сливают топливо, чтобы избежать еще большей утечки.
Екатерина Пономарева 2025-11-10 02:57:38
© Фото: Then Chih Wey, XinHua, Global Look Press

На севере Норвегии транспортное десантное судно село на мель. Из него вытекло около четырех тысяч литров дизельного топлива. Об этом сообщает Life.

В субботу судно M/S Sørøysund село на мель в коммуне Хьельсунн, написала норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на местные власти. Местные власти рассказали, что сейчас топливо из судна активно сливают для избегания еще большего распространения горючего в акватории.

Уточняется, что скоро в регионе ожидается ухудшение погоды. Это может затруднить проведение аварийных работ.

#топливо #судно #мель
