В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива

На севере Норвегии транспортное десантное судно село на мель. Из него вытекло около четырех тысяч литров дизельного топлива. Об этом сообщает Life.

В субботу судно M/S Sørøysund село на мель в коммуне Хьельсунн, написала норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на местные власти. Местные власти рассказали, что сейчас топливо из судна активно сливают для избегания еще большего распространения горючего в акватории.

Уточняется, что скоро в регионе ожидается ухудшение погоды. Это может затруднить проведение аварийных работ.