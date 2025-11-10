При взрыве у метро в центре Нью-Дели погибли восемь человек

Восемь человек погибли и 24 ранены при взрыве автомобиля в Нью-Дели. Об этом сообщает агентство ANI.

Отмечается, что машина была припаркована рядом с исторической крепостью Красный форт в районе Старого Дели. Другие авто, стоявшие рядом, получили повреждения и загорелись в результате взрыва.

На данный момент причины взрыва неизвестны. Очевидцы ЧП называют его «очень мощным». На кадрах с места событий видно, как люди в панике бегут и кричат, а на фоне – горящие машины.

Правоохранительные органы Индии выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают судебно-медицинские и технические специалисты.