МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 30 человек пострадали при столкновении поездов в Словакии

В поездах находилось около 800 человек, большей частью это были студенты.
Владимир Рубанов 2025-11-10 01:12:43
© Фото: LaszloRealtor, Х

По меньшей мере 18 пострадавших доставлены в больницы Братиславы после столкновения поездов в Словакии. Всего как минимум 30 человек получили травмы, сообщило издание SME. Никто не погиб.

В поездах находилось около 800 человек, большей частью это были студенты. Людей эвакуировали автобусами. В ликвидации последствий пожара участвовали более 60 сотрудников полиции, 70 пожарных, а также десятки спасателей.

Власти проводят расследование причин происшествия. У машинистов взяли пробы на алкоголь и наркотики, результаты оказались отрицательными. По предварительным данным, в пригороде Братиславы экспресс врезался сзади в другой поезд на скорости более 100 километров в час. Причиной аварии, вероятно, стал проезд одного из составов на красный свет.

Премьер-министр Роберт Фицо созвал на утро понедельника экстренное заседание правительства. Министры должны проинформировать о первых результатах расследования. В районе крушения движение поездов закрыто в обоих направлениях.

#Братислава #авария #Роберт Фицо #словакия #Железная дорога #столкновение поездов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 