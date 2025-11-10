Более 30 человек пострадали при столкновении поездов в Словакии

По меньшей мере 18 пострадавших доставлены в больницы Братиславы после столкновения поездов в Словакии. Всего как минимум 30 человек получили травмы, сообщило издание SME. Никто не погиб.

В поездах находилось около 800 человек, большей частью это были студенты. Людей эвакуировали автобусами. В ликвидации последствий пожара участвовали более 60 сотрудников полиции, 70 пожарных, а также десятки спасателей.

Власти проводят расследование причин происшествия. У машинистов взяли пробы на алкоголь и наркотики, результаты оказались отрицательными. По предварительным данным, в пригороде Братиславы экспресс врезался сзади в другой поезд на скорости более 100 километров в час. Причиной аварии, вероятно, стал проезд одного из составов на красный свет.

Премьер-министр Роберт Фицо созвал на утро понедельника экстренное заседание правительства. Министры должны проинформировать о первых результатах расследования. В районе крушения движение поездов закрыто в обоих направлениях.