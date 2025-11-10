Глава ЕК отменила встречу со Стармером по финансовым обязательствам ЕС

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с британским премьером Киром Стармером из-за высокой загруженности. Об этом пишет Financial Times.

Помимо высокой загруженности фон дер Ляйен, в расписаниях Стармера и главы ЕК произошли расхождения. Из-за этого встреча не состоялась, добавили в Еврокомиссии.

Разговор представителя британского правительства и председателя ЕК должен был состояться на полях COP-30 в Бразилии. Стармер планировал выразить свое несогласие с запросом Евросоюза о выплате размером до 5,6 миллиарда евро за участие в оборонной программе и внесение отдельных взносов в бюджет ЕС.

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Лондон будет заключать только те соглашения, которые полезны его стране и государственной промышленности. Из-за такой позиции Британии в Евросоюзе опасаются, что участие этой страны в оборонных проектах объединения без финансовых вложений может подать негативный пример другим государствам.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может столкнуться с необходимостью выплачивать до 5,6 миллиарда евро ежегодно в виде процентов по кредиту Украине на 140 миллиардов евро, если страны блока не договорятся об использовании замороженных российских активов для его обеспечения. Известно, что из суммы в 5,6 миллиарда евро один миллиард евро ляжет на Францию, так как в этой стране уже есть высокая госзадолженность.