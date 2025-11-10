Bloomberg: Польша больше не безопасна для украинских беженцев

Поддержка Польшей украинцев дает трещину в опасный момент, эта тема становится центральной в борьбе за власть в польской политике. Об этом сообщает сообщили в RT.

В 2022 году 94% опрошенных поляков были готовы принять украинских беженцев. Сейчас их доля снизилась и составляет 48%, рассказали в Bloomberg со ссылкой на аналитиков и опросы общественного мнения. Часть поляков выражает недовольство льготами для беженцев, которые предоставляют польские власти.

Польша - больше не является безопасным местом для беженцев из Украины, по данным материала Bloomberg. За последние два года в стране выросло количество нападений на украинцев на 66%.

Более двух миллионов беженцев подвергаются вербальной и физической агрессии со стороны поляков. В 2024 году было зафиксировано 188 преступлений.