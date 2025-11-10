Покровская оставила пост главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию

Главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула свой пост. Об этом сообщила Федерация водных видов спорта России в Telegram-канале.

Отмечается, что Покровская, несмотря на уход с должности, продолжит помогать ФВВСР и всему тренерскому штабу. Однако выполнять свои новые обязанности она будет уже в качестве советника председателя организации.

«Татьяна Николаевна продолжит помогать федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризовать синхронное плавание, но уже в новом статусе - советника председателя ФВВСР», - говорится в сообщении.

Стало известно и о преемнице Покровской. Ей станет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Напомним, что Татьяна Покровская возглавила сборную России еще в 1998 году. Свой пост она занимала около 27 лет. Под ее руководством синхронистки завоевали золотые медали на шести Олимпийских играх - в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021). А также побеждали на чемпионатах мира и Европы.