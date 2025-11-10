Умер профессор СПбГУ, у которого учились Путин и Медведев

Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Среди учеников профессора были президент России Владимир Путин и заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Десятого ноября 2025 года ушел из жизни доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий (Георгий) Кириллович Толстой», - говорится в сообщении.

Кроме того, Юрий Толстой учил в свое время председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и министра юстиции Константина Чуйченко. Профессор получил звание заслуженного деятеля науки, был награжден высшей ведомственной медалью Министерства юстиции, стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Юрий Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и педагога. После окончания школы поступил в Ленинградский госуниверситет, который окончил с отличием. Выдающийся ученый многие годы посвятил преподаванию. Прошел путь от аспиранта до почетного профессора. Десятки лет Толстой изучал проблематику права и гражданского законодательства.