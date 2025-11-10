Эксперт: ответом на клуб «справедливой» торговли США будут санкции Китая

Идея создания клуба «справедливой» торговли минералами в США предполагает обеспечение собственной безопасности, а также избежание возможных ответных санкций со стороны Китая. Таким мнением поделился эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Когда Соединенные Штаты подняли импортные пошлины на китайские товары и всячески начали санкциями их давить, Китай в ответ - главное их торговое оружие - это ограничение на поставку редкоземельных металлов», - объяснил он.

Эти редкоземы, добавил эксперт, нужны США для микроэлектроники и многих других отраслей, в том числе и оборонной промышленности. Китай - один из лидеров в производстве редкоземельных металлов, по некоторым страна является монополистом, подчеркнул Юшков.

«США этот альянс создают исключительно для собственной безопасности, в плане обеспеченности редкоземельными металлами», - сказал он.

Именно они нужны для микроэлектроники, в том для искусственного интеллекта - все микросхемы производятся с применениям редкоземов. Если Вашингтон хочет и дальше развивать сферу ИИ и конкурировать с Пекином, они должны использовать как раз эти минералы, заключил эксперт.

Напомним, США начали формировать клуб стран для «справедливой» торговли минералами. К альянсу уже присоединились шесть стран: Япония, Южная Корея, Малайзия, Австралия и Таиланд.