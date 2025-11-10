ФСБ пресекла диверсию на железнодорожной станции в Москве

ФСБ задержала москвича, готовившего диверсию на одной из железнодорожных станций столичного региона. Кроме того, подозреваемый собирал информацию о российских военнослужащих в интересах украинских спецслужб. Своим кураторам он передавал сведения о местах жительства военнослужащих, используемых ими автомобилях и графике передвижений.

«Сотрудниками ФСБ России задокументированы факты, подтверждающие намерения фигуранта перейти на сторону ВСУ или вступить в украинское военизированное формирование с целью участия в боевых действиях против России», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Сейчас с задержанным работают следователи, устанавливаются обстоятельства и мотивы его поступка. В отношении жителя Москвы возбуждены уголовные дела, санкции по которым предусматривают наказание от 12 лет лишения свободы до пожизненного срока. В ФСБ еще раз напомнили россиянам о недопустимости общения с представителями украинских спецслужб. Любое содействие им повлечет за собой суровое наказание.

На прошлой неделе ФСБ задержала жителя Москвы, который передавал спецслужбе страны НАТО данные об оппозиционно настроенных россиянах, чтобы «склонить их к сотрудничеству». Со спецслужбами иностранного государства задержанный связался по своей инициативе. В его квартире проведены обыски, сам он находится под стражей.