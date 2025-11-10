МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Военные спортсмены РФ завоевали 6 золотых медалей на «Кубке Победы»

На турнир приехали около сотни спортсменов из 21 страны ближнего и дальнего зарубежья.
2025-11-10 00:14:03
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Российские бойцы выиграли шесть золотых медалей на первом Международном соревновании по армейскому рукопашному бою «Кубок Победы». Мероприятие прошло при поддержке Международной федерации этого вида спорта в Международном центре самбо в Москве.

На турнир приехали около сотни спортсменов из 21 страны ближнего и дальнего зарубежья. К российским и иностранным участникам обратился заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Он передал приветствие главы Минобороны Андрея Белоусова и пожелал спортсменам успехов.

Военные спортсмены из России соревновались в семи весовых категориях. В результате помимо «золота» они завоевали одну серебряную и три бронзовые медали. В общекомандном зачете сборная России заняла первое место. Второй стала команда из Киргизии, третий результат показали бойцы из Казахстана. Победителям присвоят звания мастеров спорта международного класса.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Спорт #Москва #Минобороны России #самбо #кубок победы #армейский рукопашный бой
