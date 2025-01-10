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TWZ: в Китае заметили истребитель нового поколения

На спутниковый снимок попал головной завод китайской компании-производителя военных и гражданских самолетов Шэньян.
Елизавета Кондрикова 2025-01-10 05:05:45
© Фото: Stefan Sauer, dpa Globallookpress

На спутниковый снимок попал неизвестный китайский самолет, который может стать новым китайским истребителем шестого поколения, пишет издание The War Zone. Снимок показывает головной завод китайской компании-производителя военных и гражданских самолетов Шэньян.

«Интригующий объект, увиденный в Шэньяне 1 января, может быть еще одной концепцией пилотируемого тактического боевого самолета следующего поколения», - говорится в публикации.

Появившийся на снимке объект может быть демонстрационным вариантом или просто макетом, допустил автор материала. Отмечается, что его длина достигает 15 метров, а сам он выполнен в бежевом или желтом цвете. При этом Пекин известен использованием желтой грунтовки для прототипов военных самолетов.  

У самолета заметили два двигателя, его крылья выполнены в форме ромба, также на снимке видно, что  у возможного китайского истребителя нет хвоста.

Отмечается, что новинка была обнаружена на фоне появления в небе Китая тяжелого тактического самолета-невидимки в конце декабря. Летательный аппарат назвали «самым совершенным», а сам он отличается малозаметностью и большой дальностью, уточняет издание.

#Китай #макет #истребитель #военная авиация #Летательный аппарат #спутниковый снимок
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