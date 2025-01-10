TWZ: в Китае заметили истребитель нового поколения

На спутниковый снимок попал неизвестный китайский самолет, который может стать новым китайским истребителем шестого поколения, пишет издание The War Zone. Снимок показывает головной завод китайской компании-производителя военных и гражданских самолетов Шэньян.

«Интригующий объект, увиденный в Шэньяне 1 января, может быть еще одной концепцией пилотируемого тактического боевого самолета следующего поколения», - говорится в публикации.

Появившийся на снимке объект может быть демонстрационным вариантом или просто макетом, допустил автор материала. Отмечается, что его длина достигает 15 метров, а сам он выполнен в бежевом или желтом цвете. При этом Пекин известен использованием желтой грунтовки для прототипов военных самолетов.

У самолета заметили два двигателя, его крылья выполнены в форме ромба, также на снимке видно, что у возможного китайского истребителя нет хвоста.

Отмечается, что новинка была обнаружена на фоне появления в небе Китая тяжелого тактического самолета-невидимки в конце декабря. Летательный аппарат назвали «самым совершенным», а сам он отличается малозаметностью и большой дальностью, уточняет издание.