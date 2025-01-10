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ВСУ ударили по рейсовому автобусу и автомобилю в Белгородском районе

Губернатор сообщил, что всех пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Карина Тазетдинова 2025-01-10 19:50:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

ВСУ атаковали Белгородский район беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара есть пострадавшие.

«ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Белгородскому району. Есть пострадавшие», — следует из сообщения в его Telegram-канале.

В районе села Ясные Зори украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль. В итоге у одного из мужчин закрытая черепно-мозговая травма, у второго — осколочное ранение шеи. Гладков заверил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, еще один БПЛА ударил по рейсовому автобусу. В итоге ранен водитель — у него закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. У автобуса повреждены передняя часть и колеса.

#белгородская область #ВСУ #атака #Дроны-камикадзе #пострадавшие #Вячеслав Гладков #Белгородский район #Ясные Зори
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