ВСУ ударили по рейсовому автобусу и автомобилю в Белгородском районе

ВСУ атаковали Белгородский район беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара есть пострадавшие.

«ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Белгородскому району. Есть пострадавшие», — следует из сообщения в его Telegram-канале.

В районе села Ясные Зори украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль. В итоге у одного из мужчин закрытая черепно-мозговая травма, у второго — осколочное ранение шеи. Гладков заверил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, еще один БПЛА ударил по рейсовому автобусу. В итоге ранен водитель — у него закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. У автобуса повреждены передняя часть и колеса.