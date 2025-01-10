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В Тюмени у пассажиров из ОАЭ обнаружили 256 плиток дубайского шоколада

Мужчины везли незадекларированные кондитерские изделия для розничной продажи.
Сергей Лебедев 2025-01-10 13:31:06
© Фото: ФТС России © Видео: ФТС России

В аэропорту Тюмени таможенники обнаружили у двоих мужчин, прилетевших из Объединенных Арабских Эмиратов, более 56 килограммов незадекларированного дубайского шоколада. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе уральского управления ФТС России.

Отмечается, что один из нарушителей пытался ввезти в Россию 184 плитки шоколада, а второй - 72. Общая стоимость груза составила 940 тысяч рублей.

Мужчины признались, что везли кондитерские изделия для розничной продажи в Тюмени. Декларировать их они не собирались.

На нарушителей завели административные дела. Часть шоколада уже конфискована.

#Тюмень #Аэропорт #оаэ #Урал #дубай #таможня #конфискация #дубайский шоколад
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