В Курске в школу ворвался подросток с молотком и жидкостью для розжига

Сегодня утром в Курске 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в школу №54. Он разбил стекло входной двери, окно в коридоре и спешно скрылся. Об инциденте рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, у нападавшего при себе была сумка с двумя ножами и бутылкой с жидкостью для розжига. Мальчик кинул ее при входе в здание, когда убегал от охранника, пишет 360.ru.

Злоумышленника уже задержали полицейские. Им оказался бывший ученик школы, у которого были сложные отношения с девочкой из данного учебного заведения.

В пресс-службе МВД России уточнили, что подросток также пытался устроить пожар. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.