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В Курске в школу ворвался подросток с молотком и жидкостью для розжига

Мальчик разбил окно и пытался устроить пожар.
Сергей Лебедев 2025-01-10 12:52:52
© Фото: IrinaVolk_MVD, Telegram © Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram

Сегодня утром в Курске 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в школу №54. Он разбил стекло входной двери, окно в коридоре и спешно скрылся. Об инциденте рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, у нападавшего при себе была сумка с двумя ножами и бутылкой с жидкостью для розжига. Мальчик кинул ее при входе в здание, когда убегал от охранника, пишет 360.ru.

Злоумышленника уже задержали полицейские. Им оказался бывший ученик школы, у которого были сложные отношения с девочкой из данного учебного заведения.

В пресс-службе МВД России уточнили, что подросток также пытался устроить пожар. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

#школа #нож #МВД #Курск #ЧП #полиция #нападение #подросток #Александр Хинштейн #молоток
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