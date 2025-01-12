Рождественский хоровой собор в Главном храме Вооруженных Сил РФ: прямая трансляция

Двенадцатого января в Главном храме Вооруженных Сил России проходит IV Рождественский хоровой собор. Событие призвано приобщить участников и гостей к многовековым традициям Православия и русской духовной музыкальной культуры. А также обратиться к идеологии служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры.

Общая численность участников собора составит более 300 человек, в программе будут участвовать 9 хоровых коллективов, такие как хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного Университета, Православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «За Веру и Отечество», хор Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, Преображенский и Камерный хоры Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, хор Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, молодежный Архиерейский хор Горловской и Славянской епархии (ДНР), хор «Сольба» Николо-Сольбинского женского монастыря.

Каждый коллектив исполнит произведения христианской духовной музыки и другие произведения.