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Рождественский хоровой собор в Ставропигиальном Никольском морском соборе: прямая трансляция

Начало мероприятия в 13:00.
2025-01-11 12:55:00
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Ставропигиальном Никольском морском соборе 11 января 2025 года проходит IV Рождественский хоровой собор. В мероприятии примут участие более 200 исполнителей из военных и православных хоровых коллективов. 

В хоровом соборе примут участие:

- Хор Ансамбля песни и пляски Западного военного округа;

- Хор Ансамбля песни и пляски Балтийского флота;

- Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры;

- Академический хор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета;

- Хор Санкт-Петербургского государственного университета;

- Концертный хор «Перезвоны» Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки.

Хоровые коллективы представят программы, составленные из произведений христианской духовной музыки, рождественские колядки из своего репертуара и исполнят несколько совместных композиций.

#Санкт-Петербург #Прямая трансляция #хоровой собор
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