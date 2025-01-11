Рождественский хоровой собор в Ставропигиальном Никольском морском соборе: прямая трансляция

В Ставропигиальном Никольском морском соборе 11 января 2025 года проходит IV Рождественский хоровой собор. В мероприятии примут участие более 200 исполнителей из военных и православных хоровых коллективов.

В хоровом соборе примут участие:

- Хор Ансамбля песни и пляски Западного военного округа;

- Хор Ансамбля песни и пляски Балтийского флота;

- Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры;

- Академический хор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета;

- Хор Санкт-Петербургского государственного университета;

- Концертный хор «Перезвоны» Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки.

Хоровые коллективы представят программы, составленные из произведений христианской духовной музыки, рождественские колядки из своего репертуара и исполнят несколько совместных композиций.