Рождественский хоровой собор в Ставропигиальном Никольском морском соборе: прямая трансляция

В Ставропигиальном Никольском морском соборе 11 января 2025 года проходит IV Рождественский хоровой собор. В мероприятии примут участие более 200 исполнителей из военных и православных хоровых коллективов.
В хоровом соборе примут участие:
- Хор Ансамбля песни и пляски Западного военного округа;
- Хор Ансамбля песни и пляски Балтийского флота;
- Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры;
- Академический хор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета;
- Хор Санкт-Петербургского государственного университета;
- Концертный хор «Перезвоны» Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки.
Хоровые коллективы представят программы, составленные из произведений христианской духовной музыки, рождественские колядки из своего репертуара и исполнят несколько совместных композиций.
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