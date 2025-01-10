Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России. Речь идет о полетах «на всех уровнях к западу от 60-го меридиана восточной долготы», включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самару.

«Рекомендация распространяется на иностранных авиаперевозчиков, авторизованных Европейским агентством по авиационной безопасности», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте авиарегулятора.

В заявлении также напомнили, что воздушные суда Евросоюза не выполняют рейсы в Россию, однако подчеркнули, что многие иностранные компании продолжают использовать наше воздушное пространство.

Рекомендации утверждаются до 31 июля текущего года, но в будущем после новой оценки могут быть пересмотрены.