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Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией

Они будут действовать до 31 июля 2025 года, но могут быть пересмотрены.
Елизавета Кондрикова 2025-01-10 00:30:33
© Фото: Silas Stein, dpa Globallookpress

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России. Речь идет о полетах «на всех уровнях к западу от 60-го меридиана восточной долготы», включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самару.

«Рекомендация распространяется на иностранных авиаперевозчиков, авторизованных Европейским агентством по авиационной безопасности», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте авиарегулятора.

В заявлении также напомнили, что воздушные суда Евросоюза не выполняют рейсы в Россию, однако подчеркнули, что многие иностранные компании продолжают использовать наше воздушное пространство.

Рекомендации утверждаются до 31 июля текущего года, но в будущем после новой оценки могут быть пересмотрены.

#Россия #евросоюз #рекомендации #Воздушное пространство #полеты над Россией
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