Мошенники стали обманывать россиян под предлогом сдачи анализов

Жертвами злоумышленников становятся в основном пенсионеры.
Тимур Юсупов 2025-10-09 09:02:29
© Фото: Анастасия Макарычева, РИА Новости

Телефонные мошенники стали выманивать личные данные российских пенсионеров под предлогом пересдачи медицинских анализов. Об этом сообщает РИА Новости, агентству удалось ознакомиться с материалами МВД.

По имеющейся информации, злоумышленники звонят своим жертвам, которыми чаще всего являются пожилые люди, представляясь сотрудниками поликлиники. Далее мошенники просят предоставить свои персональные данные якобы для заполнения «анкеты» для пересдачи анализов.

После получения необходимой информации аферисты перезванивают уже с других номеров, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они начинают давить на пенсионеров, обвиняя их якобы в незаконных переводах денежных средств различным запрещенным организациям. Для защиты своих средств пенсионерам предлагается перевести деньги на «безопасный счет», передав наличные средства «курьеру».

От действий злоумышленников уже пострадала 89-летняя россиянка. Мошенники убедили ее передать им сумку, в которой находилось 80 тысяч рублей.

#в стране и мире #МВД #Мошенники #обман
