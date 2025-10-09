Лидер рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в аварию в Малибу

Бас-гитарист и один из основателей американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП в городе Малибу штата Калифорния. 76-летний культовый музыкант потерял сознание и был доставлен в местную больницу, однако сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщают зарубежные СМИ, рокер въехал на своем внедорожнике в припаркованную машину. Жена Джина, Шеннон, рассказала журналистам, что ее муж потерял сознание во время движения по шоссе - его автомобиль выехал на встречную полосу, пересек несколько полос и врезался в припаркованную машину. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила музыканта в бессознательном состоянии.

По счастливому стечению обстоятельств в аварии никто не пострадал. Симмонс был доставлен в больницу, однако практически сразу выписался оттуда и отправился на восстановление домой. Он уже успел успокоить своих поклонников, опубликовав пост в соцсети Х.

«Спасибо всем за добрые пожелания. У меня все в порядке. У машины слегка помято крыло. Бывает. Особенно с теми из нас, кто ужасно водит. Как я, например. Все хорошо», - сообщил музыкант.

Супруга Симмонса рассказала, что, скорее всего, рокер потерял сознание из-за обезвоживания. По словам Шеннон, Джин ненавидит пить воду, а недавно врачи выписали ему новые лекарства с сильными побочными эффектами, так что из-за совокупности этих факторов его организм и не справился с нагрузкой.