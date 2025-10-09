Эксперт рассказала о схеме аферистов с Telegram-ботами

Мошенники стали все чаще использовать функции Telegram-ботов в своих схемах после того, как звонки по мессенджерам стали ограниченными. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Через Telegram-бот вы можете ввести необходимые данные. Его подделывают визуально под какие-то официальные страницы, официальные каналы ведомств или сервисов», - уточнила она.

Собеседница телеканала отметила, что мошенники способны искусно их подделать, и жертва легко ведется на обман. Именно в боте можно легко ввести персональные данные якобы, например, для получения посылок. Кроме того, сделать его очень легко, и мошенники этим пользуются.

«Если в разговоре звонящий говорит, что для получения какой-либо услуги или оформления выплаты нужно перейти по ссылке, которую присылает вам якобы для защиты этой информации, это все обман. То, что вы вводите по ссылке в Telegram-боте, это все оказывается напрямую в руках у мошенников», - подчеркнула Храпунова.

Ранее Храпунова в беседе со «Звездой» рассказала, как современные мошенники используют в своих преступных целях звонки со сбросом.