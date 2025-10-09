МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Огонь охватил более тысячи «квадратов» в мебельном цеху под Красноярском

В Канске загорелись мебельный цех и гаражный бокс, во время пожара никто не пострадал.
Дарина Криц 2025-10-09 05:49:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Канске Красноярского края пожарные борются с огнем в здании по производству мебели. Также загорелся гаражный бокс.

В общей сложности пламенем охвачено порядка 1,4 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло в 04.36 по местному времени (00.36 по Москве).

«Поступило сообщение о загорании мебельного цеха и гаражного бокса в городе Канске», - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС России.

К ликвидации пожара привлекли 20 человек и шесть единиц техники. В 05.38 его удалось локализовать. Пострадавших в результате ЧП нет.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #Красноярский край #ЧП #Канск #мебельный цех
