На пешеходном переходе в Люберцах парень на багги сбил двух детей

Юноша ехал на багги вечером 8 октября и в какой-то момент сбил двух переходивших дорогу детей.
Дарина Криц 2025-10-09 04:55:01
© Фото: mosoblproc, Telegram © Видео: mosoblproc, Telegram

В подмосковных Люберцах 17-летний парень сбил двух детей. Это произошло, когда они и другие пешеходы переходили дорогу на улице Карла Маркса.

На опубликованных прокуратурой Московской области кадрах видно, как через пешеходный переход в поселке Красково шли люди, в ожидании стояли автомобили. В этот момент по полосе встречного движения ехал багги, который не притормозил перед «зеброй». В итоге пострадавшими оказались двое мальчиков в возрасте четырех лет, уточняет 360.ru.

Детям оказали необходимую медицинскую помощь. Правоохранительные органы разбираются в подробностях ДТП. У несовершеннолетнего водителя не было прав на управление транспортным средством. Люберецкая городская прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии.

