Итальянских пловчих отстранили от турниров после кражи в аэропорту Сингапура

Спортсменки возвращались с отдыха на Бали.
Константин Денисов 2025-10-09 21:17:00
© Фото: Gian Mattia D'Alberto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Итальянских пловчих Бенедетту Пилато и Кьяру Тарантино отстранили от участия во всех соревнованиях на 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации плавания.

Спортсменок задержали в аэропорту Сингапура по подозрению в краже. Это случилось после их участия в чемпионате мира по водным видам спорта.

У них забрали документы и допрашивали на протяжении нескольких часов. Ситуацию удалось уладить только после вмешательства министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Учитывая факты, выявленные в ходе расследования, и готовность к сотрудничеству спортсменок, признавших свою вину, прокуратура распорядилась об их отстранении от общественной и государственной деятельности сроком на 90 дней», - говорится в сообщении.

Пилато является чемпионкой мира, Тарантино также выступает в составе сборной страны.

#Спорт #в стране и мире #италия #плавание #Кража
