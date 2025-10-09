МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Абхазии при падении машины в ущелье погибла российская туристка

Еще четверых человек госпитализировали в больницу.
Сергей Лебедев 2025-10-09 19:52:02
© Фото: mchs.apsny.land

В горах Абхазии с дороги съехал экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставрополья. Об этом сегодня вечером сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, в результате происшествия один человек погиб. Еще четверых госпитализировали в больницу.

«Пока у нас нет полной информации о произошедшем. Работаем, чтобы получить эти данные», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

В абхазском МЧС уточнили, что микроавтобус упал в 50-метровую расщелину. Это произошло у села Акармара.

Жертвой трагедии оказалась российская туристка.

#в стране и мире #ставропольский край #авария #МЧС #Абхазия #ДТП #микроавтобус #турист
