В Абхазии при падении машины в ущелье погибла российская туристка

В горах Абхазии с дороги съехал экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставрополья. Об этом сегодня вечером сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, в результате происшествия один человек погиб. Еще четверых госпитализировали в больницу.

«Пока у нас нет полной информации о произошедшем. Работаем, чтобы получить эти данные», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

В абхазском МЧС уточнили, что микроавтобус упал в 50-метровую расщелину. Это произошло у села Акармара.

Жертвой трагедии оказалась российская туристка.