Смоленский экс-чиновник сгорел в «Газели» в свой день рождения

Бывший чиновник из Смоленска Олег Иванов сгорел в «Газели» в свой день рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 8 октября в Сергиево-Посадском районе Московской области. Машина была припаркована возле Семейного центра имени Мещерякова.

Прибывшие к месту возгорания пожарные потушили автомобиль и обнаружили в нем останки Иванова. Инцидентом заинтересовался региональный главк СК РФ.

«По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло явиться неосторожное обращение с огнем», - сообщает пресс-служба ведомства.

Иванов также был ветераном СВО. В автофургоне он отмечал свой день рождения. Следователи пока не увидели признаков насильственной смерти мужчины.