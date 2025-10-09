МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Смоленский экс-чиновник сгорел в «Газели» в свой день рождения

Инцидент произошел в Московской области.
Константин Денисов 2025-10-09 18:47:56
© Фото: gsuskmosobl, Telegram

Бывший чиновник из Смоленска Олег Иванов сгорел в «Газели» в свой день рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 8 октября в Сергиево-Посадском районе Московской области. Машина была припаркована возле Семейного центра имени Мещерякова.

Прибывшие к месту возгорания пожарные потушили автомобиль и обнаружили в нем останки Иванова. Инцидентом заинтересовался региональный главк СК РФ.

«По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло явиться неосторожное обращение с огнем», - сообщает пресс-служба ведомства.

Иванов также был ветераном СВО. В автофургоне он отмечал свой день рождения. Следователи пока не увидели признаков насильственной смерти мужчины.

#в стране и мире #пожар #Автомобиль #Московская область #СК РФ #происшествия
