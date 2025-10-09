МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Летучие мыши-подростки атаковали квартиры москвичей

Животные активизировались с приближением холодов.
Елизавета Пронина Константин Денисов 2025-10-09 17:47:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Летучие мыши-подростки атаковали квартиры москвичей - из-за недостатка жизненного опыта они не знают, где зимовать. С приходом холодов организм мышей сигнализирует, что есть риск замерзнуть насмерть, и животные начинают искать спасения у людей, пояснил «Звезде» сотрудник центра спасения летучих мышей Максим Рублев.

Встретить рукокрылых в подъезде и даже в квартире можно в абсолютно разных районах столицы. Если дом находится возле леса или парка - шансы увеличиваются.

Осторожно потрогать животное можно, а дать себя укусить - нет, так как есть шанс заразиться бешенством. При встрече с летучей мышью лучше касаться ее в плотных перчатках или, накрыв полотенцем, сразу поместить в контейнер до приезда специалистов.

«Статистика показывает, что летучие мыши по бешенству достаточно благоприятны в нашем регионе. Официальная статистика - за лет 50 было зафиксировано штук шесть случаев заражения бешенством от летучих мышей. Если дикое животное вас укусило, объясняете в ближайшем травмпункте, что укусили на улице, и вам будет назначен курс вакцины», - сказал Рублев.

За последний месяц, по подсчетам этого центра, специалисты выезжали на вызов более 20 раз. И это только начало. Чем холоднее станет на улице, тем больше вызовов будет поступать.

Подобное вторжение незваных гостей к жителям Москвы и области в осенний период связывают в первую очередь с подготовкой мышей к спячке. Они ищут укромные теплые места, поэтому и залетают в квартиры и подъезды. Если мышь не найдет место для спячки до похолодания, то она попросту умрет.

#Москва #Погода #наш эксклюзив #холода #летучие мыши #ветеринары
