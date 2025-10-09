МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом

Инициатором развода стала Оксана Самойлова, следует из заявления, опубликованного на сайте мирового суда.
Игнат Далакян 2025-10-09 17:07:22
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Звездная пара рэпер Джиган и Оксана Самойлова разводятся. Об этом стало известно из опубликованного в общем доступе заявления на сайте мирового суда.

Из документа следует, что инициатором развода стала Оксана Самойлова. Заявление датировано 6 октября.

Джиган и Самойлова познакомились в 2010 году, а в браке - с 2012 года. У них четверо детей - дочери Ариела (2011), Лея (2014) и Мия (2017), а также сын Давид (2020).

В 2022 году супруги отпраздновали 10-летний юбилей в браке. На пышное торжество к паре пришли многие представители шоу-бизнеса, трансляция мероприятия велась  в соцсетях.

#Развод #рэпер #оксана самойлова #Джиган
