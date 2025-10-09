МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Автор хита «Молодая» Амирамов скончался в Нальчике

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Константин Денисов 2025-10-09 16:00:42
© Фото: Соцсети Ефрема Амирамова

Певец Ефрем Амирамов скончался в Нальчике на 70-м году жизни. Об этом сообщили РИА Новости в республиканской больнице города.

«Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, только что он скончался», - говорится в публикации.

Известно, что в течение последних нескольких лет артист тяжело болел. Сколько времени Амирамов провел в больнице, неизвестно.

Певец приобрел популярность в 1990-е годы после исполнения хита «Молодая». В 2004 году он стал лауреатом премии «Шансон года». Кроме того, Амирамов удостоен званий народного артиста Ингушетии и заслуженного артиста Кабардино-Балкарии.

#в стране и мире #болезнь #утрата #артисты
