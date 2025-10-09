Путин на встрече с Алиевым напомнил об извинениях за трагедию с самолетом AZAL

Президент РФ Владимир Путин предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву начать встречу с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL.

Российский лидер заявил, что причины трагедии в том числе связаны с тем, что в небе находился украинский беспилотный летательный аппарат. По словам Путина, рядом с бортом взорвались две ракеты ПВО, а самолет, скорее всего, задели обломки.

Глава государства также напомнил, что приносил извинения за случившееся, и снова выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе. Российский президент подчеркнул, что Москва оказывает всяческое содействие расследованию произошедшего, и пообещал, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций с крушением.

Напомним,25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190, совершающий полет из Баку в Грозный, потерпел крушение в небе над Казахстаном. Борт оказался в воздушном пространстве города Актау, поскольку не смог совершить посадку в столице Чечни. В результате трагедии погибли 38 человек, семь из которых - граждане РФ. Всего в самолете находились 67 пассажиров.