В Госдуме поддержали отмену испытательного срока для новых сотрудников ОВД

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, отменяющий необходимость проходить испытания при поступлении на службу в органы внутренних дел. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива была предложена группой депутатов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

Согласно новому законопроекту, для поступившего на службу в ОВД сотрудника больше не нужно будет проходить шестимесячный испытательный срок, предусмотренный законом сейчас. Взамен этого предлагается, что новый сотрудник будет обязан параллельно с работой в органах пройти индивидуальное обучение по месту службы под руководством опытных сотрудников.

Сделано это для того, чтобы ускорить процесс комплектования органов внутренних дел людьми, в особенности в дислоцированных или находящихся на границе с Украиной регионах.