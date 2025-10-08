Захарова пошутила про предстоящую речь Макрона

Предстоящая речь президента Франции Эмманюэля Макрона, возможно, затронет «теневой флот» России. Так пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российский "теневой флот" доконал?» - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как сообщает газета Le Figaro, французский лидер планирует вечером, 8 октября, выступить с заявлением сразу после переговоров экс-премьера Себастьяна Лекорню с «политическими силами».

Ранее эксперты издания Politico допустили, что отставка Лекорню рискует обернуться для Макрона неспособностью управлять страной. Предполагается, что уход Лекорню с поста премьера углубит и без того масштабную политическую нестабильность во Франции и усилит давление на президента.