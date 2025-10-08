МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Байден в 2016 году попросил ЦРУ не распространять информацию о своем визите в Киев

Таким образом бывший вице-президент пытался обелить свою репутацию.
Тимур Юсупов 2025-10-08 06:53:39
© Фото: Михаил Палинчак, РИА Новости

ЦРУ опубликовало данные о негласном приказе бывшего президента США Джо Байдена не распространять доклад о его визите в Киев в декабре 2015 года. Согласно информации, обнародованной главой разведывательного управления Джоном Рэтклиффом в соцсети Х, в феврале 2016 года политик надавил на ведомство, чтобы скрыть следы своей поездки на Украину.

Исходя из попавших в Сеть данных, администрация бывшего главы киевского режима Петра Порошенко в начале декабря 2015 года «выразила недоумение и разочарование» тем, что Байден, будучи тогдашним вице-президентом США, приехал в столицу Украины не для решения тех или иных вопросов, а лишь для поддержания своего медийного образа.

Кроме того, украинские чиновники были обеспокоены тем, что семья Байдена якобы была замешана в крупных коррупционных схемах, касающихся экономики страны. Все дело в том, что сын Джозефа, Хантер, неоднократно уличенный в незаконной деятельности, с 2014 года входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.

В ответ на это в начале февраля 2016 года Джо Байден, а также тогдашний советник по национальной безопасности Колин Каль «настоятельно рекомендовали» неназванному чиновнику из ЦРУ не распространять в отчетах информацию о визите вице-президента в Киев. Письмо с соответствующей информацией было отправлено из аппарата директора нацразведки.

